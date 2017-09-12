Портал наблюдателей на выборах отразил 260 хакерских атак

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Интернет-портал ассоциации наблюдателей "Национального общественного мониторинга" в единый день голосования подвергся многочисленным хакерским атакам, причем 84% из них исходили из-за границы. Об этом сообщил во вторник координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей Роман Коломойцев.

"Наши технические службы отразили четыре DDoS-атаки, 260 хакерских атак. Что примечательно, 84% из них были из-за рубежа", - сказал он журналистам.

По словам Коломойцева, общая аудитория информационных ресурсов "Национального общественного мониторинга" в день выборов превысила 500 тыс. человек.

Коломойцев рассказал, что общественные наблюдатели, которых по договоренности направляли в участковые избиркомы партии и кандидаты, присутствовали 10 сентября на 20 тыс. участках в 80 регионах, также на участках было 27 электоральных экспертов из 12 стран, они работали в 10 регионах. Кроме того, удаленно за ходом голосования следили 1,5 тыс. видеонаблюдателей.

"С помощью функции нейроявки мы можем проверить количество проголосовавших на каждом избирательном участке, где установлена видеокамера. Есть соответствующее программное обеспечение, которое считывает картинку с участка и считает количество людей, которые опустили бюллетень в урну", - пояснил представитель "Национального общественного мониторинга".

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.