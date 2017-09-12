Общественники зафиксировали больше всего нарушений на выборах в Саратове и на Кубани

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает", которое занимается наблюдением за выборами, зафиксировало больше всего нарушений во время единого дня голосования 10 сентября в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове. Об этом сообщила во вторник журналистам руководитель движения Елена Бабченкова.

Всего, по ее словам, движение получило более 180 сообщений о нарушениях.

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"Меньше всего замечаний у наблюдателей возникло к выборам в Ярославской, Калининградской областях, Удмуртии и Севастополе. Большинство нарушений было зафиксировано в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове", - сказала Бабченкова.

11 сентября переизбранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев объявил, что "в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября", глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку.

В Краснодарском крае, по словам Бабченковой, был зафиксирован вброс бюллетеней. В Московской области по заявлению наблюдателя было возбуждено дело об административном правонарушении из-за того, что избирателям не дали проголосовать досрочно.

Кроме того, наблюдатели сообщали о незаконной, по их оценкам, агитации в интернете в день тишины и в день выборов.

"Незаконная агитация в интернете - это достаточно новый вид нарушений, с которым мы сталкиваемся впервые <...> В день тишины и в день голосования мы зафиксировали агитационные материалы в Instagram, пабликах, у блогеров, в Telegram-каналах и проплаченный хэштег в топе Twitter с пометкой реклама, при переходе по которому появлялись материалы, призывающие голосовать за определенного кандидата", - пояснила Бабченкова.

Она уточнила, что, в частности, интернет-агитацию в день тишины вели представители ЛДПР и "некоторые независимые кандидаты в Москве". По данному факту движение "Россия выбирает" подало жалобу в ЦИК России.

Бабченкова сообщила, что движение планирует увеличить количество наблюдателей к следующим выборам и повышать уровень их подготовки. Следующая крупная кампания в России - президентская, она официально стартует в декабре, выборы состоятся в марте 2018 года.

Об изменениях законодательства

Эксперты движения "Россия выбирает" предлагают внести ряд изменений в избирательное законодательство. В частности, по словам Бабченковой, следует отрегулировать процедуру досрочного голосования.

"Мы предлагаем конкретизировать процедуру досрочного голосования, определить, в каких случаях избирателям нужно предъявлять подтверждающие документы для досрочного голосования", - пояснила она.

Также наблюдатели считают необходимым прописать в законе формы, сроки и объемы информирования избирателей о выборах, которые ведут избиркомы.

"Мы предлагаем определить конкретный перечень площадок, где избирательные комиссии должны размещать информацию о выборах, месте и времени голосования, сроки размещения такой информации и ответственность за невыполнение", - сказала руководитель движения.

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.