Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Общественники зафиксировали больше всего нарушений на выборах в Саратове и на Кубани

Политика
12 сентября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Меньше всего замечаний у наблюдателей возникло к выборам в Ярославской, Калининградской областях, Удмуртии и Севастополе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Общественное движение "Россия выбирает", которое занимается наблюдением за выборами, зафиксировало больше всего нарушений во время единого дня голосования 10 сентября в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове. Об этом сообщила во вторник журналистам руководитель движения Елена Бабченкова.

Всего, по ее словам, движение получило более 180 сообщений о нарушениях.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

"Меньше всего замечаний у наблюдателей возникло к выборам в Ярославской, Калининградской областях, Удмуртии и Севастополе. Большинство нарушений было зафиксировано в Краснодарском крае, Владивостоке и Саратове", - сказала Бабченкова.

11 сентября переизбранный губернатором Саратовской области Валерий Радаев объявил, что "в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября", глава Саратова Валерий Сараев принял решение уйти в отставку.

В Краснодарском крае, по словам Бабченковой, был зафиксирован вброс бюллетеней. В Московской области по заявлению наблюдателя было возбуждено дело об административном правонарушении из-за того, что избирателям не дали проголосовать досрочно.

Кроме того, наблюдатели сообщали о незаконной, по их оценкам, агитации в интернете в день тишины и в день выборов.

"Незаконная агитация в интернете - это достаточно новый вид нарушений, с которым мы сталкиваемся впервые <...> В день тишины и в день голосования мы зафиксировали агитационные материалы в Instagram, пабликах, у блогеров, в Telegram-каналах и проплаченный хэштег в топе Twitter с пометкой реклама, при переходе по которому появлялись материалы, призывающие голосовать за определенного кандидата", - пояснила Бабченкова.

Она уточнила, что, в частности, интернет-агитацию в день тишины вели представители ЛДПР и "некоторые независимые кандидаты в Москве". По данному факту движение "Россия выбирает" подало жалобу в ЦИК России.

Бабченкова сообщила, что движение планирует увеличить количество наблюдателей к следующим выборам и повышать уровень их подготовки. Следующая крупная кампания в России - президентская, она официально стартует в декабре, выборы состоятся в марте 2018 года.

Об изменениях законодательства

Эксперты движения "Россия выбирает" предлагают внести ряд изменений в избирательное законодательство. В частности, по словам Бабченковой, следует отрегулировать процедуру досрочного голосования.

"Мы предлагаем конкретизировать процедуру досрочного голосования, определить, в каких случаях избирателям нужно предъявлять подтверждающие документы для досрочного голосования", - пояснила она.

Также наблюдатели считают необходимым прописать в законе формы, сроки и объемы информирования избирателей о выборах, которые ведут избиркомы.

"Мы предлагаем определить конкретный перечень площадок, где избирательные комиссии должны размещать информацию о выборах, месте и времени голосования, сроки размещения такой информации и ответственность за невыполнение", - сказала руководитель движения.

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней было замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте
5
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама