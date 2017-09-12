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Аксенов: жителей Крыма не волнует мнение ЕС о прошедших выборах

Политика
12 сентября, 16:37 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, сентября. /ТАСС

Глава республики уверен, что в ЕС понимают, что выборы соответствовали всем демократическим стандартам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Позиция Европейского союза (ЕС), не признавшего выборы 10 сентября на Крымском полуострове, не волнует крымчан, так же как и судьба Крыма не волнует европейских политиков, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Ранее внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини опубликовала заявление, что ЕС не признает прошедшие в воскресенье выборы в Крыму и Севастополе.

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"Крымчан это решение абсолютно не волнует. А европейских политиков, которые из года в год повторяют "мантры" об "аннексии", не волнует судьба Крыма. Они отлично понимают, что прошедшие выборы соответствовали всем демократическим стандартам (что подтвердили в том числе и иностранные наблюдатели), но упорно отказывают крымчанам в праве на выбор, которое является одним из фундаментальных прав человека", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его мнению, когда на Западе говорят о демократии и правах человека, то "подразумевают свои геополитические интересы". "Мы к этому привыкли. Это уже даже не раздражает", - отметил политик.

"Тот, кто хочет узнать правду, может приехать в Крым, пообщаться с крымчанами и сопоставить, насколько реальность соответствует мифам западной пропаганды. Нам скрывать нечего. А пытаться доказать что-то людям, которые сами эти мифы создают и продвигают, бесполезно", - добавил он.

В Республике Крым 10 сентября прошли выборы депутатов регионального парламента в двух округах - округе №9 (Войковский район Керчи) и округе №12 (Ленинский район). В обоих округах победили представители партии "Единая Россия". В городе федерального значения Севастополе прошли выборы губернатора, которые выиграл врио губернатора Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"). В городе также состоялись дополнительные выборы в депутаты Заксобрания Севастополя на 17 из 184 участков.

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