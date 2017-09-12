Аксенов: жителей Крыма не волнует мнение ЕС о прошедших выборах

Вперед, в прошлое: как старинное архангельское село меняется ради туристовАрктика сегодня 12 сентября, 18:10
Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины ГувераОбщество 12 сентября, 17:20
Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. ВидеотрансляцияПолитика 12 сентября, 17:19
Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила ГорбачеваКультура 12 сентября, 16:54
Морская плавучая ферма появится в СШАСоциальная ответственность 12 сентября, 16:53
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с ПутинымСпорт 12 сентября, 16:52
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентябряСпорт 12 сентября, 16:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Позиция Европейского союза (ЕС), не признавшего выборы 10 сентября на Крымском полуострове, не волнует крымчан, так же как и судьба Крыма не волнует европейских политиков, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Ранее внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини опубликовала заявление, что ЕС не признает прошедшие в воскресенье выборы в Крыму и Севастополе.
"Крымчан это решение абсолютно не волнует. А европейских политиков, которые из года в год повторяют "мантры" об "аннексии", не волнует судьба Крыма. Они отлично понимают, что прошедшие выборы соответствовали всем демократическим стандартам (что подтвердили в том числе и иностранные наблюдатели), но упорно отказывают крымчанам в праве на выбор, которое является одним из фундаментальных прав человека", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его мнению, когда на Западе говорят о демократии и правах человека, то "подразумевают свои геополитические интересы". "Мы к этому привыкли. Это уже даже не раздражает", - отметил политик.
"Тот, кто хочет узнать правду, может приехать в Крым, пообщаться с крымчанами и сопоставить, насколько реальность соответствует мифам западной пропаганды. Нам скрывать нечего. А пытаться доказать что-то людям, которые сами эти мифы создают и продвигают, бесполезно", - добавил он.
В Республике Крым 10 сентября прошли выборы депутатов регионального парламента в двух округах - округе №9 (Войковский район Керчи) и округе №12 (Ленинский район). В обоих округах победили представители партии "Единая Россия". В городе федерального значения Севастополе прошли выборы губернатора, которые выиграл врио губернатора Дмитрий Овсянников ("Единая Россия"). В городе также состоялись дополнительные выборы в депутаты Заксобрания Севастополя на 17 из 184 участков.