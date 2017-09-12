Захарова: все принципиальные требования РФ к резолюции СБ ООН по КНДР были учтены

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все принципиальные требования России к тексту американского проекта резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты, - указала дипломат. - Все принципиальные требования России к резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли".

Захарова отметила, что, например, удалось убрать пункт о депортации трудовых мигрантов, противоречащий гуманитарным нормам, и добиться сохранения изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского предприятия в Раджине. "Не допустили включения в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, приведя эту часть документа в соответствие с международным морским правом, - продолжила она. - Привели положения о расширении списка товаров двойного назначения в соответствие с процедурами санкционного комитета".

"Также убрали из текста положения о нефтяном эмбарго", - указала официальный представитель МИД РФ.

В понедельник СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Это решение стало ответом на очередное ядерное испытание, которое КНДР провела в начале сентября.