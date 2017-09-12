Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: все принципиальные требования РФ к резолюции СБ ООН по КНДР были учтены

Политика
12 сентября, 16:05 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, из документа, например, удалось убрать пункт о депортации трудовых мигрантов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все принципиальные требования России к тексту американского проекта резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР были учтены. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также

Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки

"За короткий срок работы над резолюцией, которая соавторами задумывалась как инструмент удушения граждан КНДР, удалось снять абсолютно неприемлемые пункты, - указала дипломат. - Все принципиальные требования России к резолюции были учтены в тексте, наши красные линии соавторы не перешли".

Захарова отметила, что, например, удалось убрать пункт о депортации трудовых мигрантов, противоречащий гуманитарным нормам, и добиться сохранения изъятия из санкционного режима совместного российско-северокорейского предприятия в Раджине. "Не допустили включения в резолюцию требований о силовом перехвате и досмотре судов в открытом море, приведя эту часть документа в соответствие с международным морским правом, - продолжила она. - Привели положения о расширении списка товаров двойного назначения в соответствие с процедурами санкционного комитета".

"Также убрали из текста положения о нефтяном эмбарго", - указала официальный представитель МИД РФ.

В понедельник СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Это решение стало ответом на очередное ядерное испытание, которое КНДР провела в начале сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама