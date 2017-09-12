Медведев поздравил Харири с операцией по ликвидации экстремистских группировок в Ливане

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ГОРКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего ливанского коллегу Саада Харири с успешной операцией по ликвидации экстремистских группировок на территории Ливана.
"Наши страны сталкиваются со всеми проблемами современного мира, включая терроризм. В этом контексте хотел бы поздравить вас с успешным завершением операции по ликвидации экстремистских группировок на территории вашей страны - это очень важно", - сказал Медведев на переговорах с Харири в Горках. Он добавил, что "Россия готова и дальше наращивать антитеррористическое сотрудничество и сотрудничество в других чувствительных областях".
Медведев отметил, что Россия "в любой ситуации остается другом Ливана и ливанского народа". "Хотел бы отдельно отметить вашу последовательную линию на наращивание сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим и считаем это важным для будущего. Мы всемерно поддерживаем ваш курс на укрепление единства Ливана, на поддержку его суверенитета, территориальной целостности", - заключил глава российского правительства.