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Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. Видеотрансляция

Политика
12 сентября, 17:19 UTC+3

Встреча замглавы МИД РФ и заместителя госсекретаря США прошла в Хельсинки

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Хельсинки

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Хельсинки

© Lehtikuva/Martti Kainulainen/via REUTERS

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном. 

Переговоры, посвященные российско-американским отношениям, прошли в Хельсинки.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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