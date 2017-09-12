Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. Видеотрансляция

Вперед, в прошлое: как старинное архангельское село меняется ради туристовАрктика сегодня 12 сентября, 18:10
Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
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Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит пресс-конференцию по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
Переговоры, посвященные российско-американским отношениям, прошли в Хельсинки.