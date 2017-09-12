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Голодец: РФ и Китай наметили программу сотрудничества в гуманитарной сфере

Политика
12 сентября, 17:10 UTC+3 ГУАНЧЖОУ /Китай/ 12, сентября. /ТАСС

По словам вице-премьера, Китай и Россия научились сотрудничать друг с другом "не только в радости, но и когда приходится трудно"

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ГУАНЧЖОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай обсудили программу взаимодействия в гуманитарной сфере на 18-й российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшей во вторник в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на совместной с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун встрече с журналистами.

"Мы наметили для себя программу серьезного сотрудничества по каждому направлению, и, я думаю, что с учетом тех пожеланий, которые высказаны в адрес нашей комиссии по гуманитарному сотрудничеству со стороны руководителей наших стран господина [Владимира] Путина и господина Си Цзиньпина, нам предстоит очень серьезная работа, с которой, мы уверены, справимся", - сказал она.

Замглавы правительства РФ сообщила, что обе стороны высоко оценили работу комиссии, отметив, что по ряду направлений наметилось продвижение. "Были некоторые проекты, которые двигались очень тяжело и требовали серьезных усилий двух сторон. Например, мы провели долгие переговоры и анализ двух сторон для того, чтобы в России, сначала в пилотном режиме, открыть Центр китайской народной медицины. И это состоялось", - сообщила Голодец.

По ее словам, Китай и Россия научились сотрудничать друг с другом "не только в радости, но и когда приходится трудно". "Это огромные усилия, но результат этих усилий по каждому направлению уже виден. Прежде всего, он выражается в увеличивающихся контактах. Мы отмечали огромное количество контактов в сфере культуры, туризма и образования", - подчеркнула Ольга Голодец.

В качестве примера успешного развития гуманитарного сотрудничества вице-премьер назвала предстоящий до конца года запуск в Китае телеканала "Катюша". Она также обратила внимание на появление городов-побратимов, налаживание прямых партнерских отношений между вузами, специалистами двух стран, различными группами и лабораториями. "Это и есть основа поступательного развития наших отношений", - резюмировала она.

По завершении работы комиссии в присутствии Ольги Голодец и Лю Яньдун, которые возглавляли делегации двух стран, был подписан пакет документов о сотрудничестве России и Китая в таких областях, как образование, культура, кинематография, здравоохранение, туризм и молодежная политика. В их числе было также соглашение о сотрудничестве между "Высшей школой экономики" и китайским Национальным институтом исследования образования о проведении сравнительного анализа возможных стратегий модернизации систем образования в России и Китае до 2030 года.

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Персоны
Си Цзиньпин Голодец, Ольга Юрьевна Путин, Владимир Владимирович
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