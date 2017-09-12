Лавров и Тиллерсон встретятся на Генассамблее ООН

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Ориентир взят на их [Лаврова и Тиллерсона] встречу по ходу недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке". - сказал дипломат.

Москва к встрече Лаврова и Тиллерсона ждет позитивных сигналов от Вашингтона по оздоровлению отношений, сообщил Рябков.