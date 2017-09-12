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Лавров и Тиллерсон встретятся на Генассамблее ООН

Политика
12 сентября, 17:47 UTC+3

Сессия проходит в эту неделю в Нью-Йорке

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Ориентир взят на их [Лаврова и Тиллерсона] встречу по ходу недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке". - сказал дипломат.

Москва к встрече Лаврова и Тиллерсона ждет позитивных сигналов от Вашингтона по оздоровлению отношений, сообщил Рябков.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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