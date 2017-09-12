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Рябков: РФ не останется безучастной к арестам своих граждан по запросу США

Политика
12 сентября, 17:57 дата обновления: 12 сентября, 18:02 UTC+3
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия не будет оставаться безучастной к похищениям и арестам российских граждан в третьих странах по запросу США. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Мы просто не можем оставаться безучастными к де-факто похищениям российских граждан, к их постоянным продолжающимся арестам в третьих странах по американским ордерам," - сказал он.

"Есть механизмы двустороннего сотрудничества, договор о взаимной правовой помощи, которым американцы открыто пренебрегают, есть двусторонняя консульская конвенция, есть понимание того, как и когда нужно уведомлять российскую сторону в подобных ситуациях. Все это, к сожалению, остается теорией и не используется американцами в практическом плане как инструмент, к которому надо прибегать, если у них какие-то есть вопросы к нашим гражданам", - констатировал высокопоставленный дипломат.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
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