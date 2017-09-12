Рябков: РФ не останется безучастной к арестам своих граждан по запросу США

Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины ГувераОбщество 12 сентября, 17:20
Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. ВидеотрансляцияПолитика 12 сентября, 17:19
Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила ГорбачеваКультура 12 сентября, 16:54
Морская плавучая ферма появится в СШАСоциальная ответственность 12 сентября, 16:53
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с ПутинымСпорт 12 сентября, 16:52
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентябряСпорт 12 сентября, 16:51
Греция и страны ЕАЭС раскрывают потенциал экономического сотрудничества между странамиНовости партнеров 12 сентября, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия не будет оставаться безучастной к похищениям и арестам российских граждан в третьих странах по запросу США. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.
"Мы просто не можем оставаться безучастными к де-факто похищениям российских граждан, к их постоянным продолжающимся арестам в третьих странах по американским ордерам," - сказал он.
"Есть механизмы двустороннего сотрудничества, договор о взаимной правовой помощи, которым американцы открыто пренебрегают, есть двусторонняя консульская конвенция, есть понимание того, как и когда нужно уведомлять российскую сторону в подобных ситуациях. Все это, к сожалению, остается теорией и не используется американцами в практическом плане как инструмент, к которому надо прибегать, если у них какие-то есть вопросы к нашим гражданам", - констатировал высокопоставленный дипломат.