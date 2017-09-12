Новый министр транспорта назначен в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Министром транспорта Крыма вместо ушедшего в отставку в июле Анатолия Волкова назначен Игорь Захаров, который ранее работал в ОАО "РЖД" и ФГУП "Росморпорт", сообщает во вторник пресс-служба крымского правительства.

"Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Владимир Серов представил главе Республики Крым Сергею Аксенову нового министра транспорта Крыма Игоря Захарова", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Аксенов обозначил основные задачи, с которыми предстоит справиться новому министру.

"Работа министерства транспорта сосредоточена на трех основных позициях: Керченская паромная переправа, международный аэропорт "Симферополь", республиканское и внутригородское сообщение. Работа переправы и аэропорта отлажены. Однако маршрутное и автобусное сообщение внутри и между муниципалитетами оставляет желать лучшего", - приводятся в сообщении слова Аксенова.

Глава республики поручил Захарову взять на контроль ситуацию с перевозкой пассажиров, в том числе льготных категорий граждан. Новый министр транспорта поблагодарил Аксенова за оказанное доверие и подчеркнул, что готов приступить к выполнению поставленных задач.

Кадровые изменения

В июле 2017 года в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Кроме Волкова, в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов. Кроме того, написали заявления об отставке главный архитектор республики Анна Царева, а также глава Ялты Андрей Ростенко.

В августе в республике по требованию Аксенова покинули свои посты главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов. Кроме того, подал в отставку по состоянию здоровья руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев. А во вторник глава Крыма сообщил об отставке руководителя администрации Ленинского района.