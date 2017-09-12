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Рябков считает важным политическим сигналом свою встречу с президентом Финляндии

Политика
12 сентября, 20:11 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 12, сентября. /ТАСС

По словам дипломата, Саули Ниинистё проявил живой интерес к состоянию российско-американских отношений

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает свою встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё важным политическим сигналом. Об этом он заявил журналистам.

Во вторник Рябков встретился с Ниинистё и завершил двухдневные консультации с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Президент Финляндии любезно предложил провести этот контакт, он встречался с нами по отдельности (с Шэнноном - в понедельник - прим. ТАСС). Для нас это важный политический сигнал сам по себе и я воспринимаю этот жест со стороны президента как оказание мне высокой чести и именно так рассматриваю его интерес", - сказал Рябков.

"С другой стороны, это показатель нездоровья в российско-американских отношениях, что руководители такого ранга интересуются происходящим в нашем диалоге. Это напоминание о том, что нужно серьезно заниматься поиском средств лечения и искать рецепты, которые помогли бы выбраться из лихорадки, в которой мы уже не первый месяц находимся", - указал он.

По словам Рябкова, финский президент "проявил живой интерес к состоянию российско-американских отношений, диалогу по вопросам стратегической стабильности и высказал целый ряд идей и мыслей по своим наблюдениям". "Я это взял на заметку и считаю такой разговор большим и ценным знаком внимания", - заключил он.

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Персоны
Ниинистё, Саули Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
Россия Финляндия
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