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Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине

Политика
12 сентября, 19:53 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Как сообщили в дипведомстве, в докладе содержатся свидетельства применения СБУ имитаций расстрелов и электрошока для получения признательных показаний

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия серьезно обеспокоена выводами наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине относительно выполнения Киевом своих обязательств. Об этом заявили во вторник в МИД РФ.

"Сожалеем, что так называемое хлебное перемирие, объявленное 24 июня, неоднократно подвергалось нарушению со стороны Киева и подконтрольных ему вооруженных формирований", - отметили в российском дипведомстве.

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В МИД РФ отметили, что "возмущение и решительное осуждение вызывают жестокие пытки, используемые украинскими правоохранительными органами и Службой безопасности Украины (СБУ) для получения признательных показаний", а также выразили серьезную обеспокоенность "выводами ооновцев о бесчеловечной дискриминационной политике Киева в отношении украинских граждан, проживающих в Донбассе".

В дипведомстве констатировали, что в докладе содержатся свидетельства применения СБУ имитаций расстрелов и электрошока, причем данные преступления не расследуются соответствующим образом, что ведет к распространению атмосферы безнаказанности в стране. "На этом фоне объяснимо и отсутствие какого-либо прогресса в расследовании трагедии в Одессе в мае 2014 года", - добавили в министерстве.

В министерстве обратили внимание также на приведенные в докладе данные, что украинские правоохранительные органы допускают системные нарушения, производя аресты украинских граждан, занимающихся бизнесом на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом в МИД РФ напомнили, что в мандат наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. "Подчеркиваем в этой связи, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и попытки включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в ооновский доклад по Украине неправомерны", - указали в министерстве.

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