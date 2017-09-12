Посол МИД: РФ призывает КНДР проявлять мудрость в решении проблем региона

Каррера: "Спартак" сделал правильно, проведя в России тренировку перед матчем ЛЧСпорт 12 сентября, 21:09
Шарапова в Нью-Йорке представила новую книгу при усиленных мерах безопасностиСпорт 12 сентября, 20:56
Российские велогонщики потребовали $5,8 млн от WADA за пропуск ОИ-2016Спорт 12 сентября, 20:50
Трамп в девятый раз стал дедушкойОбщество 12 сентября, 20:39
Сборная Испании победила команду Германии и вышла в полуфинал ЧЕ по баскетболуСпорт 12 сентября, 20:31
Телефонные атаки в регионах: неизвестные "минируют" школы, вокзалы и администрацииПроисшествия 12 сентября, 20:24
Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод "Звездных войн"Культура 12 сентября, 20:19
Фазель: шансов на сделку с НХЛ по участию игроков в ОИ-2018 не осталосьСпорт 12 сентября, 20:03
Презентация последних моделей iPhone. ОнлайнЭкономика и бизнес 12 сентября, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Пхеньян проявлять мудрость и стремление к урегулированию проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем.
Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров на приеме по случаю 69-й годовщины основания КНДР.
"[Рассчитываем, что] в нынешней непростой ситуации руководство КНДР будет проявлять мудрость и стремление к урегулированию всех проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем", - подчеркнул дипломат.
"Россия готова к самому тесному диалогу с КНДР в интересах урегулирования всех проблем Корейского полуострова, решение которых является важнейшей предпосылкой нормализации ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал он.