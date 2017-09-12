Посол МИД: РФ призывает КНДР проявлять мудрость в решении проблем региона

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва призывает Пхеньян проявлять мудрость и стремление к урегулированию проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем.

Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров на приеме по случаю 69-й годовщины основания КНДР.

"[Рассчитываем, что] в нынешней непростой ситуации руководство КНДР будет проявлять мудрость и стремление к урегулированию всех проблем Корейского полуострова политико-дипломатическим путем", - подчеркнул дипломат.

"Россия готова к самому тесному диалогу с КНДР в интересах урегулирования всех проблем Корейского полуострова, решение которых является важнейшей предпосылкой нормализации ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал он.