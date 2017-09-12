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РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев

Политика
12 сентября, 21:38 UTC+3 ООН ООН 12, сентября. /ТАСС

В соответствии с документом глава миссии будет докладывать о ситуации непосредственно генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу

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ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения. Это следует из подготовленного РФ проекта резолюции Совета Безопасности ООН, с копией которого удалось ознакомиться кореспонденту ТАСС.

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В соответствии с документом, предложенная Миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на юго-востоке Украины будет учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев", а ее глава "будет докладывать непосредственно генеральному секретарю" ООН Антониу Гутерришу. Согласно проекту резолюции, миссия "будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ", которые осуществляют "круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон".

Рекомендации генсека

В случае принятия документа генсеку ООН будет поручено "незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава" будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В проекте резолюции говорится о "полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также подчеркивается, что урегулировать конфликт в Донбассе "можно только путем полного выполнения" комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года и одобренного резолюцией Совбеза 2202. В этой связи Россия предложила членам СБ призвать к "полному, всестороннему и последовательному выполнению" минских соглашений, а также согласованию в рамках трехсторонней контактной группы "практических шагов по выполнению договоренностей о разведении сил и средств" от линии соприкосновения.

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Гутерриш, Антониу
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