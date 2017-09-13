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Путин и премьер Ливана встретятся в Сочи и обсудят новые направления сотрудничества

Политика
13 сентября, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Накануне визита в Сочи Саад Харири встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в своей резиденции в Сочи председателя Совета министров Ливанской Республики Саада Харири. Как ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, политики определят дальнейшие стратегические направления сотрудничества двух стран.

"У вас насыщенная программа... завтра - аудиенция у президента России [Владимира Путина], - сообщил российский министр. - Уверен, что там будут определены дальнейшие стратегические направления нашего партнерства".

Накануне визита в Сочи Харири встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В центре внимания глав правительств были вопросы активизации сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе третьего заседания российско-ливанской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, а также итогов состоявшихся в Москве в апреле 2017 года встреч сопредседателей межправкомиссии и российско-ливанского бизнес-форума.

Харири заявил, что Ливан хочет наладить военное сотрудничество с Россией в связи с планами перевооружения своей армии.

"Мы сейчас продолжаем перевооружение ливанской армии, и здесь хотели бы наладить военное сотрудничество с вашей страной", - сказал он. Ливанский премьер подчеркнул, что его страна "действительно страдает от многих проблем, одной из которых является терроризм, однако власти побеждают в боях против террористов, но Ливан по-прежнему нуждается в помощи друзей, таких как Россия". Он добавил, что многие проблемы связаны и с присутствием сирийских беженцев на территории Ливана.

Кроме того, Харири заявил и о заинтересованности в участии российского бизнеса в газовых и инфраструктурных проектах Ливана. По его словам, политические отношения Бейрута и Москвы "находятся на превосходном уровне", и ливанской стороне "хотелось бы, чтобы экономические отношения также дотянулись до этого уровня". В результате по итогам переговоров двух премьеров стороны подписали меморандум в области экономического и инвестиционного сотрудничества и ряд других документов о намерениях.

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Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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