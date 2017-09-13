Путин и премьер Ливана встретятся в Сочи и обсудят новые направления сотрудничества

Disney объявил новую дату премьеры девятого эпизода "Звездных войн"Культура 13 сентября, 1:12
Фернандес: ЦСКА приезжал в Лиссабон побеждать "Бенфику", хотя понимал, что это сложноСпорт 13 сентября, 0:58
CNN: на юге США ураган "Ирма" оставил без электроэнергии миллионы людейПроисшествия 13 сентября, 0:54
Футболист "Манчестер Юнайтед" Рэшфорд забивал в дебютной игре в шести турнирахСпорт 13 сентября, 0:52
Антидопинговая комиссия IWF представит доклад 30 сентября - 1 октябряСпорт 13 сентября, 0:46
Тренер "Бенфики" назвал несправедливым результат матча с ЦСКА в Лиге чемпионовСпорт 13 сентября, 0:38
"Реал" начинает защиту титула сильнейшего футбольного клуба ЕвропыСпорт 13 сентября, 0:33
"Спартак" проведет в Словении первый за пять лет матч футбольной Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 0:27
Париж и Лос-Анджелес будут объявлены на сессии МОК столицами летних ОлимпиадСпорт 13 сентября, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в своей резиденции в Сочи председателя Совета министров Ливанской Республики Саада Харири. Как ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, политики определят дальнейшие стратегические направления сотрудничества двух стран.
"У вас насыщенная программа... завтра - аудиенция у президента России [Владимира Путина], - сообщил российский министр. - Уверен, что там будут определены дальнейшие стратегические направления нашего партнерства".
Накануне визита в Сочи Харири встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В центре внимания глав правительств были вопросы активизации сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе третьего заседания российско-ливанской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, а также итогов состоявшихся в Москве в апреле 2017 года встреч сопредседателей межправкомиссии и российско-ливанского бизнес-форума.
Харири заявил, что Ливан хочет наладить военное сотрудничество с Россией в связи с планами перевооружения своей армии.
"Мы сейчас продолжаем перевооружение ливанской армии, и здесь хотели бы наладить военное сотрудничество с вашей страной", - сказал он. Ливанский премьер подчеркнул, что его страна "действительно страдает от многих проблем, одной из которых является терроризм, однако власти побеждают в боях против террористов, но Ливан по-прежнему нуждается в помощи друзей, таких как Россия". Он добавил, что многие проблемы связаны и с присутствием сирийских беженцев на территории Ливана.
Кроме того, Харири заявил и о заинтересованности в участии российского бизнеса в газовых и инфраструктурных проектах Ливана. По его словам, политические отношения Бейрута и Москвы "находятся на превосходном уровне", и ливанской стороне "хотелось бы, чтобы экономические отношения также дотянулись до этого уровня". В результате по итогам переговоров двух премьеров стороны подписали меморандум в области экономического и инвестиционного сотрудничества и ряд других документов о намерениях.