Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Политика
13 сентября, 7:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Парламентарий скончалась на 61 году жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по международным делам Ирина Евтушенко ("Единая Россия") скончалась в среду после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

"Сегодня в ЦКБ скончалась член комитета по международным делам депутат Евтушенко после тяжелой болезни", - проинформировал собеседник агентства. Ирине Евтушенко в июле исполнилось 60 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
2
Наталкинское месторождение позволит России выйти на второе место по производству золота
3
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
4
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена
5
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
6
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
7
Apple презентовал флагман iPhone X
Темы дня
Новости партнеров
Реклама