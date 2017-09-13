Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по международным делам Ирина Евтушенко ("Единая Россия") скончалась в среду после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

"Сегодня в ЦКБ скончалась член комитета по международным делам депутат Евтушенко после тяжелой болезни", - проинформировал собеседник агентства. Ирине Евтушенко в июле исполнилось 60 лет.