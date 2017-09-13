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Новый состав Думы Владивостока изберет главу столицы Приморья

Политика
13 сентября, 10:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, сентября. /ТАСС

Как сообщил губернатор края Владимир Миклушевский, одной из важных задач депутатов станет выполнение поручений президента РФ

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Новый состав Думы Владивостока, выбранный 10 сентября, изберет главу приморской столицы. Об этом сообщил в среду губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с депутатами Думы нового созыва от регионального отделения партии "Единая Россия".

"По истечению полномочий действующего мэра (в 2018 году) именно депутаты Думы будут выбирать нового градоначальника. От вашего решения зависит эффективность городской власти", - цитирует главу региона пресс-служба администрации Приморья.

По его словам, еще одной важной задачей депутатов станет выполнение поручений президента РФ.

"На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин передал мне папку с поручениями по Приморскому краю. Многие из них касаются проблемных вопросов именно во Владивостоке. Наша с вами задача - максимально быстро их решить", - отметил губернатор.

Выборы депутатов Думы Владивостока прошли в единый день голосования. "Единая Россия" на них набрала 40,59% голосов, на втором месте КПРФ - 22,27%, за ней следует ЛДПР - 11,63%.

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