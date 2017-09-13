Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин: правовое обеспечение послания президента станет приоритетом в работе Госдумы

Политика
13 сентября, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Обращаясь к депутатам, спикер напомнил, что "осенняя сессия - самая короткая", "всего несколько месяцев", которые "очень ответственны"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Реализация законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию является приоритетом в работе Госдумы в осеннюю сессию. Об этом заявил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая первое в осенней сессии пленарное заседание нижней палаты парламента.

Обращаясь к депутатам, он напомнил, что "осенняя сессия - самая короткая", "всего несколько месяцев", которые "очень ответственны". "Нам предстоит многое сделать за это короткое время. Прежде всего, [предстоит] реализация законодательного обеспечения послания президента", - заявил спикер.

Володин подчеркнул, что поскольку в конце текущего года президент вновь обратится к Федеральному собранию с посланием уже на следующий год, Госдуме необходимо "завершить законодательное обеспечение [послания] именно в осеннюю сессию".

"Не нужно нам создавать долги, проблемы <...> Вопросы [в послании] очень важные, решив их, мы решим вопросы граждан, вопросы развития страны. Это - один из ключевых приоритетов", - заключил спикер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
2
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
3
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
4
Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением
5
Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама