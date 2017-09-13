Володин: правовое обеспечение послания президента станет приоритетом в работе Госдумы

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Реализация законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию является приоритетом в работе Госдумы в осеннюю сессию. Об этом заявил в среду спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая первое в осенней сессии пленарное заседание нижней палаты парламента.
Обращаясь к депутатам, он напомнил, что "осенняя сессия - самая короткая", "всего несколько месяцев", которые "очень ответственны". "Нам предстоит многое сделать за это короткое время. Прежде всего, [предстоит] реализация законодательного обеспечения послания президента", - заявил спикер.
Володин подчеркнул, что поскольку в конце текущего года президент вновь обратится к Федеральному собранию с посланием уже на следующий год, Госдуме необходимо "завершить законодательное обеспечение [послания] именно в осеннюю сессию".
"Не нужно нам создавать долги, проблемы <...> Вопросы [в послании] очень важные, решив их, мы решим вопросы граждан, вопросы развития страны. Это - один из ключевых приоритетов", - заключил спикер.