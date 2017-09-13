Госдума открыла осеннюю сессию

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума под звуки государственного гимна открыла в среду осеннюю сессию, в зале пленарных заседаний зарегистрировались 414 из 450 депутатов.
Как сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, народные избранники планируют рассмотреть в новом парламентском сезоне около 130 законопроектов в первоочередном порядке. "На осеннюю сессию включено примерно 130 законопроектов, которые будут рассмотрены в первоочередном порядке", - отметил он.
По словам Мельникова, из этих 130 проектов законов, большинство инициировано правительством РФ. При этом основным приоритетом сессии, считает первый вице-спикер, станет проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.