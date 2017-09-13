Захарова: обвинения консульства РФ в сжигании мусора призваны оправдать спецслужбы США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения генерального консульства России в Сан-Франциско в нарушении правил сжигания мусора представлением, предназначенным оправдать варварские действия американских спецслужб на территории диппредставительства. Такое мнение она выразила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Антироссийский перформанс в США продолжается, - отметила Захарова. - Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства".

Ранее телеканал CBS сообщил, что власти одного из районов Сан-Франциско направили генеральному консульству РФ уведомление о нарушении им правил сжигания мусора. В уведомлении пока не указана сумма штрафа, а разбирательство может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.