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Захарова: обвинения консульства РФ в сжигании мусора призваны оправдать спецслужбы США

Политика
13 сентября, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, такие обвинения свидетельствуют о продолжении "антироссийского перфоманса в США"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения генерального консульства России в Сан-Франциско в нарушении правил сжигания мусора представлением, предназначенным оправдать варварские действия американских спецслужб на территории диппредставительства. Такое мнение она выразила на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Антироссийский перформанс в США продолжается, - отметила Захарова. - Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства".

Ранее телеканал CBS сообщил, что власти одного из районов Сан-Франциско направили генеральному консульству РФ уведомление о нарушении им правил сжигания мусора. В уведомлении пока не указана сумма штрафа, а разбирательство может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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