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ЛДПР требует пересчета голосов на выборах в Северной Осетии

Политика
13 сентября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Либерал-демократы отказываются признавать итоги выборов в парламент региона, так как были замечены неоднократные нарушения в день голосования

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ЛДПР требует пересчета голосов на выборах в парламент Северной Осетии. Об этом во вторник журналистам заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

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"Мы добились направления комиссии в Северную Осетию, мы требуем там пересчета голосов, посмотрим на реакцию и уже на следующей неделе сделаем вывод", - подчеркнул он.

Как пояснили ТАСС в аппарате фракции ЛДПР, партия отказывается признавать итоги выборов в парламент Северной Осетии, так как считает, что там были многочисленные нарушения в единый день голосования 10 сентября. "Было огромное количество нарушений вплоть до рукоприкладства в отношении кандидатов, наблюдателей. Были откровенно наглые вбросы. Есть видеосвидетельства", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, были поданы жалобы в Центризбирком России, который принял решение направить в регион свою специальную комиссию.

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