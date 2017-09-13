ЛДПР требует пересчета голосов на выборах в Северной Осетии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ЛДПР требует пересчета голосов на выборах в парламент Северной Осетии. Об этом во вторник журналистам заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

"Мы добились направления комиссии в Северную Осетию, мы требуем там пересчета голосов, посмотрим на реакцию и уже на следующей неделе сделаем вывод", - подчеркнул он.

Как пояснили ТАСС в аппарате фракции ЛДПР, партия отказывается признавать итоги выборов в парламент Северной Осетии, так как считает, что там были многочисленные нарушения в единый день голосования 10 сентября. "Было огромное количество нарушений вплоть до рукоприкладства в отношении кандидатов, наблюдателей. Были откровенно наглые вбросы. Есть видеосвидетельства", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, были поданы жалобы в Центризбирком России, который принял решение направить в регион свою специальную комиссию.