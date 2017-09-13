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Неверов призвал единороссов в регионах поделиться руководящими должностями с оппозицией

Политика
13 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

По словам вице-спикера Госдумы, это необходимо, чтобы дать возможность представителям других партий "реализовать предвыборные обещания в тех представительных органах, в которых они избрались"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал единороссов в региональных органах представительной власти поделиться руководящими должностями с представителями оппозиции. Такое заявление он сделал в среду в рамках десятиминуток, отведенных фракциям для выступлений по актуальным политическим вопросам.

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"Выборы состоялись. И теперь необходимо приступать к работе", - сказал парламентарий, напомнив, что вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. "И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной думы текущего созыва", - подчеркнул он.

"Предоставьте возможность занять должности представителям других партий. Дайте им возможность реализовать предвыборные обещания в тех представительных органах, в которых они избрались", - обратился Неверов к единороссам в регионах.

В начале работы седьмого созыва Госдума назначила председателей своих 26 комитетов согласно "пакетному соглашению" между фракциями. Несмотря на наличие у "Единой России" парламентского большинства, пропорция при распределении этих должностей не изменилась по сравнению с предыдущим составом палаты: половину из них получила "Единая Россия", половину - оппозиция.

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Сергей Неверов также отметил, что оппозиционные партии фактически не участвуют в муниципальных выборах в РФ, и в связи с этим задался вопросом, как они будут проходить квалификационные требования для выдвижения своего кандидата в губернаторы (так называемый муниципальный фильтр).

"10 сентября проходили выборы не только депутатов региональных парламентов и депутатов административных центров. В регионах проходили выборы в органы местного самоуправления, замещались 34 тыс. 451 мандат", - заявил Неверов.

"Единая Россия" участвовала в 98% выборов, которые состоялись в единый день голосования 10 сентября, напомнил он. "У меня вопрос к остальным партиям: как вы будете собирать подписи муниципальных депутатов для прохождения квалификационного требования, когда будете выдвигать своего кандидата в губернаторы, если вы просто не участвуете в муниципальных выборах?!" - поинтересовался политик.

"Квалификационные требования - это не муниципальный фильтр, как его называют, это отношение партии к муниципальному уровню власти", - подчеркнул секретарь Генсовета единороссов. "Каждый год ситуация повторяется, когда говорят о том, что якобы заблокировали сбор подписей", - констатировал он. В связи с этим Неверов обратил внимание, что партия власти ранее предлагала всем кандидатам собрать муниципальных депутатов от "Единой России", чтобы те изложили им свою программу и убедили отдать подпись в их поддержку. "Но этого никто не сделал", - утверждал он.

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.

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"Единая Россия" Единый день голосования - 2017
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