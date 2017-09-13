Неверов вошел в состав комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия") вошел в состав комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей. Соответствующий проект постановления депутаты одобрили во вторник на первом пленарном заседании осенней сессии.

Глава комитета Тамара Плетнева поблагодарила вице-спикера за его решение. "Я думаю Сергей Иванович [Неверов] совершает мужественный поступок. Как один из руководителей большой фракции, он, наверное, хочет быть примером для того, чтобы к нам в комитет пришли еще мужчины. Я на это очень надеюсь и благодарю Сергея Ивановича", - сказала она.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал членство Неверова в комитете по вопросам семьи "состоянием души". "Думаю, что это не мужественный поступок. У него это было состояние души", - прокомментировал слова Плетневой Володин.

Неверов стал 11-м членом комитета и единственным мужчиной в его составе.