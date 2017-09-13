Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неверов вошел в состав комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Политика
13 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Глава комитета Тамара Плетнева поблагодарила вице-спикера за его решение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия") вошел в состав комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей. Соответствующий проект постановления депутаты одобрили во вторник на первом пленарном заседании осенней сессии.

Глава комитета Тамара Плетнева поблагодарила вице-спикера за его решение. "Я думаю Сергей Иванович [Неверов] совершает мужественный поступок. Как один из руководителей большой фракции, он, наверное, хочет быть примером для того, чтобы к нам в комитет пришли еще мужчины. Я на это очень надеюсь и благодарю Сергея Ивановича", - сказала она.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал членство Неверова в комитете по вопросам семьи "состоянием души". "Думаю, что это не мужественный поступок. У него это было состояние души", - прокомментировал слова Плетневой Володин.

Неверов стал 11-м членом комитета и единственным мужчиной в его составе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Неверов, Сергей Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
2
Первое судно с углем из США прибыло в Одессу
3
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
6
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
7
Следствие утверждает, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показывая ему "два пальца"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама