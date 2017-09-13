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"Единая Россия" получила большинство мандатов в Подмосковье в ходе единого дня голосования

Политика
13 сентября, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Всего единороссы получили 368 мандатов

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по окончательным подсчетам получила 68,1% (368) от всех мандатов в органы представительной власти Подмосковья, за которые в регионе проходила борьба в единый день голосования 10 сентября. Об этом журналистам в среду сообщила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

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"Единая Россия" взяла 368 мандатов, КПРФ - 64, самовыдвиженцы - 50", - сказал она. "Справедливая Россия" получила 28 мандатов, ЛДПР - 20, "Яблоко" - 5, Партия роста - 3, "Родина" - 2.

В воскресенье в Московской области прошло более 80 избирательных кампаний, работали 1006 участковых избирательных комиссий, общая явка по области предварительно оценивается в 21,01%. Всего в регионе зарегистрировано 1,558 млн избирателей, из них досрочно проголосовали 0,55% (почти 8,4 тыс. человек). Избирком области отказал в регистрации примерно 0,8% от общего числа подавших заявки на участие в выборах (199 человек), всего было зарегистрировано 2248 кандидатов.

В избирком в день голосования поступило 17 жалоб, все они были устранены в рабочем порядке, сообщили в пресс-службе комиссии. По предварительным данным, нарушений, влияющих на результат голосования, зафиксировано не было.

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