Матвиенко: визит короля Саудовской Аравии придаст новый импульс отношениям с РФ

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию станет историческим событием и позволит придать новый импульс двусторонним отношениям. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на встрече с министром культуры и информации королевства Авадом бен Салехом аль-Авадом.
Она отметила, что Россия дорожит связями с Саудовской Аравией как с одним из ведущих государств Ближневосточного региона. Матвиенко убеждена, что дальнейшее развитие и продвижение этих связей "будет в интересах наших государств и наших народов, а также будет служить обеспечением региональной и глобальной стабильности".
Спикер указала, что встреча проходит буквально за считанные недели до государственного визита короля Саудовской Аравии, его встречи с президентом РФ. "Это будет действительно историческое событие в российско-саудовских отношениях. Мы вместе очень серьезно готовили этот визит. Уверены, что он будет максимально успешным, результативным, и придаст новый импульс двусторонним отношениям между нашими государствами. Мы очень ждем его Величество в России", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила важность встречи с министром культуры королевства. "Считаем своевременным и ваш визит в Россию. Надеемся, что будут достигнуты договоренности об углублении и расширении гуманитарного сотрудничества в сфере культуры, информационной политики", - заключила спикер.