Песков опроверг предположения Клинтон о якобы личной неприязни к ней со стороны Путина

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что президент России Владимир Путин относится к ней враждебно из соображений мести за политику США.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли описанная Клинтон в книге ее мемуаров "Что произошло" личная вражда существует.

Представитель Кремля сообщил, что слышал об этой книге. Отвечая на вопрос о том, есть ли у главы государства желание ознакомиться с ее содержанием, Песков ответил отрицательно.

В своих мемуарах, выпущенных издательством Simon and Schuster, бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с Дональдом Трампом.