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Эксперт объяснил провал думской оппозиции в Москве неадаптированной под столицу кампанией

Политика
13 сентября, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Глава ФоРГО Константин Костин отметил, что парламентской оппозиции необходимо извлечь уроки из прошедших выборов и внести изменения в свою стратегию

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что кандидаты от парламентской оппозиции проиграли на муниципальных выборах в Москве из-за непродуманной кампании, не учитывающей специфику столицы.

"На мой взгляд, здесь проблема в том, что была провалена кампания, очень странные кандидаты, неправильно выбрана специфика, вообще никак не адаптирована тактика ведения избирательной кампании для Москвы", - сказал он в среду на круглом столе, посвященном итогам единого дня голосования.

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10 сентября прошли выборы депутатов 125 муниципальных советов Москвы, было распределено 1502 мандата. Костин напомнил, что первое место по количеству мандатов заняла "Единая Россия" (77%), на втором месте оказалась партия "Яблоко" (около 12% по данным Мосгоризбиркома). В общей сложности, по словам главы ФоРГО, 15% мест в муниципалитетах получает оппозиция - "Яблоко", движение "Солидарность", независимые кандидаты из команды экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Отделения парламентской оппозиции и их кандидаты на выборах провалились, считает Костин. На представителей КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в общей сложности приходится порядка 3% мандатов, отметил он.

По мнению эксперта, парламентской оппозиции необходимо извлечь уроки из московских выборов и менять стратегию. "Иначе будущее этих партий в Москве, в крупных городах будет под большим вопросом", - сказал он, пояснив, что столица задает тренд, который через несколько лет появляется в других городах.

Объединение непарламентской оппозиции Костин считает эффективным шагом. "Даже то, что на период выборов сумели объединиться и поработать, это большое достижение, которого их сторонники ждали более 10 лет", - подчеркнул он.

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