Эксперт объяснил провал думской оппозиции в Москве неадаптированной под столицу кампанией

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что кандидаты от парламентской оппозиции проиграли на муниципальных выборах в Москве из-за непродуманной кампании, не учитывающей специфику столицы.

"На мой взгляд, здесь проблема в том, что была провалена кампания, очень странные кандидаты, неправильно выбрана специфика, вообще никак не адаптирована тактика ведения избирательной кампании для Москвы", - сказал он в среду на круглом столе, посвященном итогам единого дня голосования.

10 сентября прошли выборы депутатов 125 муниципальных советов Москвы, было распределено 1502 мандата. Костин напомнил, что первое место по количеству мандатов заняла "Единая Россия" (77%), на втором месте оказалась партия "Яблоко" (около 12% по данным Мосгоризбиркома). В общей сложности, по словам главы ФоРГО, 15% мест в муниципалитетах получает оппозиция - "Яблоко", движение "Солидарность", независимые кандидаты из команды экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Отделения парламентской оппозиции и их кандидаты на выборах провалились, считает Костин. На представителей КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в общей сложности приходится порядка 3% мандатов, отметил он.

По мнению эксперта, парламентской оппозиции необходимо извлечь уроки из московских выборов и менять стратегию. "Иначе будущее этих партий в Москве, в крупных городах будет под большим вопросом", - сказал он, пояснив, что столица задает тренд, который через несколько лет появляется в других городах.

Объединение непарламентской оппозиции Костин считает эффективным шагом. "Даже то, что на период выборов сумели объединиться и поработать, это большое достижение, которого их сторонники ждали более 10 лет", - подчеркнул он.