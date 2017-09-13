Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ВЦИОМ объяснил успех врио губернаторов на выборах желанием мягких перемен у россиян

Политика
13 сентября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Валерий Федоров добавил, что высокие результаты новых губернаторов выражают ожидание жителей регионов перемен к лучшему

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров

© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Запрос на стабильность в российском обществе сменился желанием осторожных перемен, это объясняет высокие результаты на выборах временно исполняющих обязанности глав регионов, назначенных президентом. Такое мнение высказал в среду генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"За пару недель до дня голосования я выдвинул тезис, что запрос на стабильность в России сменился запросом на перемены. <...> Я на основании этих выборов убедился, что этот запрос на перемены действительно есть, но я хочу уточнить: это запрос на перемены, но перемены эволюционные, постепенные, перемены к лучшему. Это ни в коем случае не перемены революционные, не разрушительные до основания", - сказал Федоров на посвященном итогам выборов круглом столе в Фонде развития гражданского общества.

Смотрите также

Выборы 10 сентября продемонстрировали наличие в России политической конкуренции

Песков: выборы продемонстрировали поддержку россиянами кадровой политики Путина

Единый день голосования - 2017: обычная явка, прогнозируемые результаты

По мнению главы ВЦИОМ, очень высокий уровень поддержки врио губернаторов демонстрирует запрос на перемены. "Кризис прошел, его последствия ощущаются до сих пор, жить после него лучше людям не стало, люди устали жить, затянув пояса, не понимая, когда же станет лучше и слушая только рассказы правительства о том, что через 20 лет мы, может быть, догоним какую-нибудь условно развитую европейскую страну. Жить хочется здесь и сейчас и хочется видеть лица, на которых можно рассчитывать в том, что они изменят жизнь к лучшему", - отметил Федоров.

При этом, по его словам, перемен при выборе часто боятся, к желанию перемен примешивается страх. Поэтому люди склонны хотеть перемен не радикальных, не разрушающих то, что у них уже есть. "В таком контексте наилучшим выбором оказываются новые молодые руководители, управленцы, которые опираются на авторитет президента, самого популярного политика России", - пояснил социолог.

Он добавил, что высокие результаты новых губернаторов являются неким авансом и выражают ожидание жителей регионов перемен к лучшему.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. Досье
3
Более 10 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за угроз взрыва
4
Более 20 вызовов с угрозами взрыва поступило за день экстренным службам Москвы
5
Песков подтвердил, что Путин в Сочи примет Зарифа
6
Apple объявила цены на новые модели iPhone в России
7
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в четырех ТЦ, трех вокзалах и вузе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама