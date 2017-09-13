Глава ВЦИОМ объяснил успех врио губернаторов на выборах желанием мягких перемен у россиян

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Запрос на стабильность в российском обществе сменился желанием осторожных перемен, это объясняет высокие результаты на выборах временно исполняющих обязанности глав регионов, назначенных президентом. Такое мнение высказал в среду генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"За пару недель до дня голосования я выдвинул тезис, что запрос на стабильность в России сменился запросом на перемены. <...> Я на основании этих выборов убедился, что этот запрос на перемены действительно есть, но я хочу уточнить: это запрос на перемены, но перемены эволюционные, постепенные, перемены к лучшему. Это ни в коем случае не перемены революционные, не разрушительные до основания", - сказал Федоров на посвященном итогам выборов круглом столе в Фонде развития гражданского общества.

По мнению главы ВЦИОМ, очень высокий уровень поддержки врио губернаторов демонстрирует запрос на перемены. "Кризис прошел, его последствия ощущаются до сих пор, жить после него лучше людям не стало, люди устали жить, затянув пояса, не понимая, когда же станет лучше и слушая только рассказы правительства о том, что через 20 лет мы, может быть, догоним какую-нибудь условно развитую европейскую страну. Жить хочется здесь и сейчас и хочется видеть лица, на которых можно рассчитывать в том, что они изменят жизнь к лучшему", - отметил Федоров.

При этом, по его словам, перемен при выборе часто боятся, к желанию перемен примешивается страх. Поэтому люди склонны хотеть перемен не радикальных, не разрушающих то, что у них уже есть. "В таком контексте наилучшим выбором оказываются новые молодые руководители, управленцы, которые опираются на авторитет президента, самого популярного политика России", - пояснил социолог.

Он добавил, что высокие результаты новых губернаторов являются неким авансом и выражают ожидание жителей регионов перемен к лучшему.