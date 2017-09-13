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В СФ назвали преждевременными сообщения об избрании Бондарева главой комитета по обороне

Политика
13 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Подчеркивается, что главком ВСК еще не стал сенатором

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сообщения об избрании главкома ВКС России (Воздушно-космических сил) Виктора Бондарева председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности преждевременны, так как Бондарев еще не стал сенатором. Об этом ТАСС сообщил источник в комитете Совфеда по регламенту.

"Такие сообщения [об избрании] считаю преждевременными, никаких указаний о подготовке документов для включения Бондарева в состав комитета обороны не поступало. Бондарев еще и не стал сенатором", - отметил собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что главком ВКС Виктор Бондарев может возглавить комитет СФ по обороне и безопасности. Подобные сообщения появляются не в первый раз. В конце июня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что пока ни один из регионов не обращался в палату с предложением делегировать Бондарева в Совет Федерации.

В июле Совфед освободил от должности председателя комитета по обороне и безопасности Виктора Озерова, который написал заявление по собственному желанию, сейчас исполняющим обязанности главы комитета является Евгений Серебренников.

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Персоны
Озеров, Виктор Алексеевич Бондарев, Виктор Николаевич Матвиенко, Валентина Ивановна
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