Два кандидата претендуют на пост мэра Череповца

ТАСС, 13 сентября. Два кандидата претендуют на должность мэра моногорода Череповец в Вологодской области - нынешний заместитель мэра Елена Авдеева и директор "Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу" Леонид Нестерчук. Фамилии претендентов были озвучены в ходе заседания конкурсной комиссии, которое прошло в среду под председательством губернатора области Олега Кувшинникова.

"Оба кандидата соответствуют квалификационным требованиям, у каждого четкий план мероприятий. Считаю, что они могут быть представлены в Череповецкую городскую думу на должность мэра. В соответствии с прозвучавшими предложениями членов комиссии и приглашенных экспертов мы считаем целесообразным дать рекомендации городским депутатам по назначению на должность мэра Елены Авдеевой. Она успешно прошла индивидуальное собеседование, получила наивысшие оценки экспертов и наиболее полно отразила комплексную программу развития города", - процитировала Кувшинникова пресс-служба губернатора.

Должность мэра оказалась вакантной после ухода в отставку Юрия Кузина, он перейдет на работу в группу "Свеза" на должность директора по коммуникациям. На замещение вакантной должности объявлялся конкурс, документы на участие представили два кандидата - Авдеева и Нестерчук.

В основе программы развития Череповца, которую представила конкурсной комиссии Авдеева, - стратегия социально-экономического развития города до 2022 года "Череповец - город возможностей". "Наша основная задача - уход от монозависимости. При этом основные направления стратегии: развитие человеческого потенциала, развитие городских территорий и экономики, - остаются неизменными", - пояснила кандидат.

В случае избрания она намерена также уделить особое внимание модернизации здравоохранения, формированию комфортной городской среды, повышению инвестиционной привлекательности, развитию транспортной системы и повышению эффективности сферы ЖКХ. Нестерчук сделал ставку на развитие социальных городских программ.

Члены конкурсной комиссии проголосовали за представление в Череповецкую городскую думу обоих конкурсантов. При этом Авдееву рекомендовали в качестве приоритетной кандидатуры. В ее поддержку в адрес комиссии поступили ходатайства от руководителей ТОСов, образовательных учреждений, объединения профсоюзов, ветеранских организаций. Завершающий этап конкурса и назначение мэра состоится 14 сентября на первом заседании нового состава Череповецкой гордумы, избранной в единый день голосования 10 сентября. Наряду с этим депутаты выберут из своего состава нового главу города.

О Череповце

Моногород Череповец - крупный промышленный центр Вологодской области и Северо-Запада России с населением более 300 тыс. человек. В городе сосредоточены крупнейшие предприятия черной металлургии и химического комплекса - "Северсталь", "Северсталь-метиз", "ФосАгро", а также предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса.

В августе 2017 года подписано постановление о создании в Череповце территории опережающего развития. О вхождении в создаваемый Череповецкий индустриальный парк заявили 13 резидентов, подписав соответствующие соглашения с правительством области на общую сумму порядка 5 млрд рублей.

Первый якорный инвестор уже зашел на территорию парка: "Череповецкий мебельный комбинат" начал строить завод по производству фибролитовых плит, объем инвестиций - 3,6 млрд рублей. Планируется, что в "Череповце" будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест, и в 2018 году он сможет выйти из списка моногородов России.