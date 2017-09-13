Скончался советник-посланник посольства РФ в Киргизии Алексей Мзареулов

ТАСС, 13 сентября. Советник-посланник посольства РФ в Киргизии Алексей Мзареулов скончался в Москве в результате тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Бишкеке.

"Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с прискорбием сообщает, что в результате тяжелой болезни 11 сентября 2017 года в Москве на 61-м году жизни скончался советник-посланник посольства Российской Федерации в Киргизской Республике Алексей Михайлович Мзареулов", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что Мзареулов зарекомендовал себя как профессионал высочайшего класса, во время работы в Киргизии направивший всю свою энергию и опыт "на укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя нашими братскими народами и государствами".

Мзареулов родился 2 февраля 1957 года в Москве. В 1980 году с отличием окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. Работал на различных дипломатических должностях в посольстве СССР, затем РФ в Австрии, генеральном консульстве РФ в Мумбаи (Индия), центральном аппарате МИД СССР, в администрации президента, в Совете Безопасности РФ, в аппарате Госдумы, в представительстве президента РФ в Чеченской республике. Был членом Политического консультативного совета при президенте РФ. Имел классный чин действительного государственного советника 3-го класса и дипломатический ранг советника 1-го класса.

В 2014 году был назначен советником посольства РФ в Киргизии, а в 2015 году - советником-посланником.