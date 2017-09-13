Переговоры по модальности миссии миротворцев на Донбассе пока не начались

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Переговоры по модальности возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе пока не ведутся, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не имеет данных, когда они могут начаться.

"По модальностям миссии ООН на Донбассе переговоры предметно в данный момент не ведутся, насколько мне известно", - сказал журналистам представитель Кремля.

Он отметил, что, "безусловно, постоянно осуществляются контакты между помощниками президентов "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина)". "Но таких вот настоящих переговоров по модальностям пока нет", - констатировал Песков.

Отвечая на вопрос, почему не начинаются такие переговоры, он рекомендовал обратиться к остальным участникам диалога. Представитель Кремля отметил, что со стороны России нет никаких препятствий для начала переговоров. Он предположил, что стороны просто пока не дошли до этого.

"Необходимо проделать домашнюю работу в каждой стране", - пояснил Песков, отказавшись давать оценки тому, как проходит процесс в отдельных странах "нормандского формата".

"У меня нет информации", - сказал Песков про сроки начала переговоров.