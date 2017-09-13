Справороссы и ЛДПР видят положительные изменения в избирательных процессах в РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партии "Справедливая Россия" и ЛДПР видят положительные изменения в проведении избирательных кампаний в России.

"Ситуация меняется [в лучшую сторону]. Я говорю абсолютно объективно. Благодаря Центральной избирательной комиссии РФ, благодаря всем нам, прежде всего парламентским партиям", - заявил во вторник лидер справороссов Сергей Миронов, выступая в Госдуме по итогам проведения единого дня голосования.

"Представители ЦИК очень оперативно и жестко реагируют на попытки нарушений. Есть четкая установка администрации президента на прозрачность и честность выборов. И у большинства руководителей в регионах также появляется понимание, что легитимность выборов важнее конкретных процентов", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя итоги прошедших выборов.

"В предыдущие годы у нас каждый раз получался длинный список регионов, где отмечались грубейшие нарушения. Пальцев не хватало их пересчитать. В этом году число таких горячих точек на избирательной карте минимально", - добавил политик.

Вместе с тем, отметил Миронов, "далеко не все идеально". "На местах по-прежнему встречаются персонажи, которые явно ностальгируют по беспределу 1990-х, и сейчас не стесняются действовать по старинке. С махровым влиянием админресурса мы столкнулись в Краснодарском крае, где местные кураторы по внутренней политике с помощью выборов хотели набрать штат угодных депутатов в местный парламент", - сказал он.

"Таких персонажей, конечно, нужно приводить в чувство. Уверен, у нас это получится. В целом с учетом конструктивной позиции на федеральном уровне отдельные недостатки на местах поправимы", - заключил лидер справороссов.

"Становится лучше", - признал также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая от фракции, он обратил внимание, что по результатам избирательных кампаний в этом году можно сказать, что "впервые судебные инстанции встали на сторону участников процесса, прокуроры впервые сказали, что нет оснований снимать с выборов". "Претензии к нам самим. С выборов снимали партии друг друга, это страх перед поражением", - считает Жириновский.

При этом он высказался за полный переход к электронному подсчету голосов. "Убрать человека с подсчета голосов. Конечно, в будущем дома будут голосовать избиратели, будет совсем другая система", - отметил лидер ЛДПР.

Позже в интервью журналистам Жириновский добавил, что "в целом можно положительно оценить кампанию". "Если есть определенные недостатки, то это на местах и по вине губернаторов, мэров, территориальных избирательных комиссий. В этом смысле нужно выстраивать вертикаль, чтобы не было попыток исказить результаты выборов", - заключил главный либерал-демократ.

Единый день голосования

Выборы разных уровней прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов России (кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области). В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбрали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоялось более 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений.