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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ираке и в районе Персидского залива, а также вопросы борьбы с терроризмом", - сообщил сайт Кремля.
Беседа прошла в резиденции "Бочаров ручей". Она состоялась без присутствия журналистов. Перед ее началом пресс-секретарь главы российского государства подтвердил, что такая беседа готовится, однако не стал раскрывать детали повестки.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал, что речь на переговорах пойдет, в частности, о ситуации в Сирии. "Будет обсуждаться все, что касается Ближнего Востока, Сирия, обстановка в регионе в целом", - сказал замминистра. "У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам, в том числе связанным с ситуацией в Ираке, Персидском заливе, борьбе с терроризмом", - добавил он.