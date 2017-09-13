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ЦИК РФ проверит соблюдение законов на выборах в Мордовии, Северной Осетии и на Кубани

Политика
13 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

В каждую проверяющую группу входят член ЦИК, сотрудники аппарата комиссии и представители партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Члены Центризбиркома России совместно с представителями парламентских партий проведут проверку соблюдения избирательного законодательства на выборах 10 сентября в Мордовии, Краснодарском крае и Северной Осетии. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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"ЦИК со всеми парламентскими фракциями принял решение направить группы, чтобы проверить несколько регионов на предмет соблюдения в полном объеме избирательного законодательства в прошедший единый день голосования. Таких регионов определено три: Мордовия, Краснодар и Северная Осетия", - сказал он.

В каждую группу входят член ЦИК, сотрудники аппарата комиссии и представители четырех парламентских партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". По словам Булаева, они уже начали работу в регионах. "Это профессиональные люди, которые смогут сделать объективный вывод о том, были ли нарушения, если были, то какие, что мы можем сделать, чтобы результат голосования ни у кого не вызывал сомнений. Мы уверены, что анализ документов, разговор с теми, кто писал жалобы, позволит нам достичь того результата, который мы перед собой поставили", - подчеркнул он.

Зампред ЦИК выразил уверенность в том, что парламентские партии "осознанно и открыто участвуют в этой работе". "Мне кажется, они готовы к объективному анализу, а не только к защите своих партийных интересов", - отметил он.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия направила в ЦИК РФ жалобы на нарушения в ходе выборов в Мордовии, Краснодарском крае и Барнауле. Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, направил главе ЦИК Элле Памфиловой телеграмму с просьбой провести проверку результатов выборов в Заксобрание Краснодарского края. В ЛДПР отказались признавать итоги выборов в Заксобрание Северной Осетии и потребовали пересчета голосов.

В Мордовии состоялись выборы главы республики, которые выиграл руководящий регионом с 2012 года Владимир Волков, в Краснодарском крае и Северной Осетии - выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, во всех этих регионах проходили муниципальные кампании.

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Единый день голосования - 2017
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Миронов, Сергей Михайлович Волков, Владимир Дмитриевич Зюганов, Геннадий Андреевич Памфилова, Элла Александровна
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