РФ надеется на положительный исход астанинских переговоров по Сирии

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. В Москве рассчитывают на успех очередного раунда сирийских переговоров в Астане, заявил в среду глава МИД Сергей Лавров.
"По понятным причинам особое внимание уделили Сирии, подтвердили все те договоренности, которые легли в основу астанинского процесса и создания зон деэскалации", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
По словам главы российского дипведомства, в четверг и пятницу представители РФ и Ирана вместе с коллегами из Турции, наблюдателями из США, Иордании и представителями ООН в Астане будут завершать работу по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба.
"Мы рассчитываем на успех этого заседания", - подчеркнул российский министр.