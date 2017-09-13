Лавров: совет глав МИД прикаспийских государств намечен на ближайшие недели

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Совет глав МИД прикаспийских государств пройдет в ближайшие недели, дискуссии по конвенции о правовом статусе Каспия входят в завершающую стадию, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсудили каспийскую проблематику. Дискуссии по конвенции о правовом статусе Каспия вступают в завершающую стадию, и в ближайшие недели мы рассчитываем провести очередное заседание совета министров иностранных дел прикаспийских стран", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.