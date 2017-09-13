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Лавров и Габриэль осудили ракетно-ядерную активность КНДР

Политика
13 сентября, 20:09 дата обновления: 13 сентября, 20:44 UTC+3

Главы МИД России и Германии также обсудили инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обменялись мнениями по российско-китайской дорожной карте урегулирования на Корейском полуострове. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

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"Лавров и Габриэль решительно осудили ракетно-ядерную активность Северной Кореи, подчеркнув необходимость решения проблемы Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, - информировали в дипведомстве. - Стороны подтвердили твердую приверженность соблюдению соответствующих резолюций СБ ООН".

"Министры обменялись мнениями о путях снижения напряженности и укрепления доверия, включая подходы, заложенные в российско-китайской дорожной карте урегулирования ядерной проблемы", - добавили в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, главы МИД затронули ряд международных тем, "в том числе обсуждавшуюся в ходе телефонного разговора [президента России] Владимира Путина и [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ, а также положение дел в урегулировании сирийского кризиса".

Путин и Меркель 11 сентября провели переговоры по телефону, в результате которых президент России согласился с возможностью размещать силы ООН для обеспечения охраны наблюдателей ОБСЕ вне линии соприкосновения в Донбассе. Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны.

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Персоны
Меркель, Ангела Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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Кризис на Украине Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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