Ярославский облизбирком утвердил итоги выборов

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Члены избирательной комиссии Ярославской области в среду в ходе заседания подписали протокол о результатах выборов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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В Ярославской области в единый день голосования 10 сентября проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

"Выборы прошли честно, организованно. Протоколы ТИКов сошлись с данными ГАС "Выборы". Это обязательная процедура, она завершает процесс подсчета голосов. Никаких нарушений не выявлено", - приводит пресс-служба слова председателя регионального избиркома Олега Захарова.

На выборах губернатора Ярославской области одержал победу врио главы региона Дмитрий Миронов, набрав 79,32% голосов избирателей. Выборы в гордуму завершились победой "Единой России", партия получила 30 из 38 мандатов в муниципалитете. Итоговая явка на выборах губернатора Ярославской области составила 33,88%, на выборах в гордуму - 31,75%.

В этом году в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове и Угличе на 302 избирательных участка работала системами видеонаблюдения с двух камер с трансляцией в интернет. На 280 участках использовались комплексы обработки бюллетеней (КОИБ), на 168 - технология чтения QR-кода.