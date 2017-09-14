Путин проведет в Сочи переговоры с президентом Киргизии

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжит работать в Сочи. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин проведет в четверг встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.
"Запланированы российско-кыргызстанские переговоры, в гостях у Путина будет президент Киргизии Атамбаев", - сказал Песков.
Как сообщила пресс-служба Кремля, "планируется обсудить ключевые вопросы многопланового российско-киргизского сотрудничества, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита президента Киргизии в Россию в июне". "Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности", - отметили в Кремле.
Как сообщила во вторник пресс-служба главы киргизского государства, Атамбаев рассчитывает обсудить с российским президентом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия сторон по линии Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Как отмечается в сообщении, договоренность о проведении данной встречи "была достигнута в ходе телефонного разговора между двумя лидерами 14 августа текущего года".
В пресс-службе отметили, что встречи Атамбаева и Путина "продолжатся в октябре и ноябре текущего года на полях заседаний ЕврАзЭС и ОДКБ".