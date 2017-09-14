Медведев примет поздравления с днем рождения на рабочем месте

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг встретит 52-летие на рабочем месте.

"Это будет обычный рабочий день. Вечером, по традиции, председатель правительства отметит праздник в кругу близких", - сказала ТАСС пресс-секретарь главы кабинета министров Наталья Тимакова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин поздравит Медведева с днем рождения.

Премьер с опытом

Хотя Медведев остается одним из самых молодых премьер-министров в мире, его опыт весьма солиден. За 18 лет в Москве он работал на самых высоких должностях в правительстве и Кремле, включая четыре года президентства. С 8 мая 2012 года Медведев занимает пост председателя правительства РФ. В сентябре он стал рекордсменом в новейшей российской истории, обогнав по продолжительности руководства кабинетом министров Виктора Черномырдина (пять лет и три с половиной месяца у Черномырдина, пять лет и четыре месяца у Медведева).

Последние месяцы у премьер-министра напряженные: правительство верстает проект бюджета на трехлетку, который должен быть внесен в Госдуму 29 сентября. Медведев лично руководит работой, поэтому к графику повседневных дел добавились многочисленные совещания по бюджетным расчетам. Он пояснил, что бюджет напрямую затрагивает то, как будет жить страна в ближайшие три года, поэтому работа над этим документом "не может быть технической".

Глава кабмина также регулярно посещает регионы - каждый месяц он ездит в среднем в четыре командировки.

На работе правительства пока никак не сказывается фактор времени. В 2018 году в России должны пройти выборы главы государства. По Конституции России, "перед вновь избранным президентом Российской Федерации правительство Российской Федерации слагает свои полномочия". Затем "председатель правительства Российской Федерации назначается президентом Российской Федерации с согласия Государственной думы", а само "предложение о кандидатуре председателя правительства Российской Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность вновь избранного президента Российской Федерации".

Председатель партии

Последние годы день рождения Медведева приходится на горячий политический сезон - подготовку или подведение итогов единого дня голосования. Поэтому у председателя "Единой России" добавляется дел и на партийном фронте. Очередным своеобразным подарком "Единой России" для Медведева, похоже, станут результаты нынешнего единого дня голосования 10 сентября, когда, по оценке председателя, партия показала "отличный результат" и "одержала уверенную победу".

"Но самое главное все равно впереди <...>. Главным является исполнение тех обязательств, наказов, которые вы получили от избирателей. И это самое сложное в деятельности исполнительной власти, губернаторов и депутатов", - обратился Медведев к единороссам. Он уверен, что доверие, которое избиратели оказали партии, "нужно подтверждать каждый день своей работой".

Глава правительства много раз говорил, что для него пост председателя партии означает большую ответственность, а возглавляемая им политическая сила - опора в реализации заявленного курса. "Мы вместе несем ответственность за экономический и социально-политический курс страны, вот это самое главное для меня как председателя правительства и лидера партии", - считает Медведев.

Открытый руководитель

"Слабостью" премьера остаются все новейшие технологии, включая интернет. Медведев - весьма активный пользователь социальных сетей. Если пару лет назад у его микроблога в Twitter было 2,65 млн читателей, то теперь - вдвое больше, 5 млн 568,9 тыс.

Общее же количество его подписчиков в Instagram, Facebook, "ВКонтакте", Twitter, на YouTube уже превысило 10 млн человек. На этих страничках председатель правительства делится мнением по актуальным вопросам, размещает информацию и фотографии о работе. Реже можно встретить сделанные самим Медведевым кадры - виды городов, пейзажи.

При этом Медведев предпочитает не афишировать личную жизнь, только изредка показываясь на публичных мероприятиях с супругой Светланой, с которой прожил уже более четверти века. Он редко говорит и о единственном сыне - 22-летнем Илье.