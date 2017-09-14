Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"

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ТАСС, 14 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о принципах добросовестной конкуренции после призыва властей США отказаться от продуктов российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Такое мнение дипломат выразила в среду на своей странице в социальной сети Facebook.
"Министерство внутренних дел США заявляет, что продукция "Касперского" представляет угрозу безопасности. Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках", - написала официальный представитель российского МИД.
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского". В документе отмечается, что такое указание дала исполняющая обязанности главы МВБ Элейн Дьюк. Она "обеспокоена связями между некоторыми сотрудниками "Лаборатории Касперского", российской разведкой и другими правительственными учреждениями", а также "требованиями, которые, согласно российскому законодательству, позволяют российским спецслужбам запрашивать или обязывать предоставить помощь со стороны "Лаборатории Касперского" в перехвате сообщений, проходящих через российские сети".
В самой "Лаборатории Касперского" отрицают обвинения и считают, что дальнейшее расследование в США подтвердит ее непричастность к органам власти РФ.