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РФ и Таиланд подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Политика
14 сентября, 7:31 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 14, сентября. /ТАСС

Документ в Бангкоке подписали замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов и начальник объединенного управления тыла штаба ВС Таиланда вице-адмирал Тива Дарамыанг

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БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Таиланд подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

Документ в столице королевства подписали заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов и начальник объединенного управления тыла штаба Вооруженных сил Таиланда вице-адмирал Тива Дарамыанг, уточнили в посольстве. О содержательной части документа не сообщается.

Россия и Таиланд в последнее время существенно активизировали контакты в сферах безопасности и обороны. В мае 2016 года Москва и Бангкок подписали соглашение о военном сотрудничестве. Вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван дважды посещал Россию в течение прошлого года.

В марте этого года Таиланд посетил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Визит столь высокопоставленного российского военачальника в королевство стал первым за последние 10 лет.

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