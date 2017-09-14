РФ и Таиланд подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

БАНГКОК, 14 сентября. /ТАСС/. Россия и Таиланд подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

Документ в столице королевства подписали заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов и начальник объединенного управления тыла штаба Вооруженных сил Таиланда вице-адмирал Тива Дарамыанг, уточнили в посольстве. О содержательной части документа не сообщается.

Россия и Таиланд в последнее время существенно активизировали контакты в сферах безопасности и обороны. В мае 2016 года Москва и Бангкок подписали соглашение о военном сотрудничестве. Вице-премьер и министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван дважды посещал Россию в течение прошлого года.

В марте этого года Таиланд посетил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Визит столь высокопоставленного российского военачальника в королевство стал первым за последние 10 лет.