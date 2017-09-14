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ЦИК Удмуртии утвердил итоги выборов главы республики и депутатов Госсовета

Политика
14 сентября, 12:27 UTC+3 ТАСС

Александр Бречалов набрал 78,16% голосов избирателей

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ТАСС, 14 сентября. Центральная избирательная комиссия Удмуртии утвердила в четверг итоги прошедших 10 сентября выборов главы республики и депутатов Государственного совета региона, сообщила пресс-служба Госсовета.

"Считать избранным на должность главы Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича, получившего 322305 голосов избирателей, что составляет 78,16% голосов избирателей, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - цитирует пресс-служба постановление ЦИК Удмуртии.

Как сообщается, участие в голосовании приняли 412323 человека, это 34,54% от общего количества избирателей. На выборах депутатов Госсовета большинство голосов получила партия "Единая Россия" - 63,16%. На втором месте - КПРФ (14,86%), на третьем - ЛДПР (8,95%), на четвертом - "Справедливая Россия" (6,57%). Партия "Родина" (1,94%) и "Коммунисты России" (1,44%) не преодолели пятипроцентный барьер и не попали в новый созыв Госсовета.

Среди победителей в одномандатных округах 24 представителя "Единой России", один кандидат от КПРФ и один от "Справедливой России". Кроме того, в четырех одномандатных округах победу одержали самовыдвиженцы. Таким образом, в законодательном органе Удмуртии по-прежнему останутся четыре парламентские партии. "Единая Россия" получила 47 депутатских мандатов, КПРФ - пять, ЛДПР - два, "Справедливая Россия" - два. Еще четыре депутатских мандата получили самовыдвиженцы.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
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