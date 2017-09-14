Директор филиала МГУ в Севастополе избран депутатом в региональный парламент

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Директор Севастопольского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Иван Кусов избран депутатом регионального парламента на довыборах в Заксобрание Севастополя, состоявшихся 10 сентября. Результаты выборов в четверг огласил председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов на заседании избиркома.
"Считать избранным депутатом законодательного собрания <…> Кусова Ивана Сергеевича", - сказал Петухов.
Необходимость в избрании нового депутата заксобрания Севастополя по округу № 3 возникла после того, как в конце прошлого года один из 24-х депутатов Игорь Соловьев подал заявление об отставке, которая была принята в начале 2017 года. Кусов выдвигался от "Единой России" и получил 48,77% голосов от общего количества избирателей, принявших участие в выборах.