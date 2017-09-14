Выборы на двух участках в Саратовской области признаны недействительными

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САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области признала недействительными итоги выборов, которые состоялись в регионе 10 сентября, на двух участках, сообщил в четверг журналистам председатель областного избиркома Павел Точилкин.
"Все жалобы на выборный процесс, поступившие к нам, были рассмотрены. По итогам проверок, выборы были отменены на участке № 1417 в Пугачеве в связи с невозможностью определить достоверные результаты, так как число бюллетеней, выданных избирателям, оказалось меньше, чем было обнаружено в ящиках. Также итоги выборов отменены на участке № 4 Волжского района, где были выявлены различные нарушения", - сказал Точилкин.
Ранее сообщалось, что глава Саратова Валерий Сараев ушел в отставку в связи с нарушениями, допущенными в ходе состоявшихся 10 сентября выборов. По данным избиркома, всего было зафиксировала 16 жалоб о нарушениях на выборах. В единый день голосования в области выбирали губернатора региона, а также депутатов облдумы.