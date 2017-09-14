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Более 35 мандатов в Саратовской областной думе по итогам выборов получила "Единая Россия"

Политика
14 сентября, 13:17 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 14, сентября. /ТАСС

По данным избиркома, всего "Единая Россия" получила 66,84% голосов, КПРФ - 14,67%, ЛДПР - 8,06%, "Справедливая Россия" - 5,75%, "Коммунисты России" - 2,26%, "Яблоко" - 1,22%

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САРАТОВ, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получила 36 мандатов в Саратовской областной думе по итогам выборов, которые прошли в регионе 10 сентября.

По данным избиркома, всего "Единая Россия" получила 66,84% голосов, КПРФ - 14,67% голосов, ЛДПР - 8,06%, "Справедливая Россия" - 5,75%, "Коммунисты России" - 2,26%, "Яблоко" - 1,22%.

"По единому избирательному округу партии "Единая Россия" распределены 18 мандатов, КПРФ - три мандата, ЛДПР - один мандат и "Справедливой России" - один мандат", - сообщил журналистам председатель облизбиркома Павел Точилкин.

Он добавил, что по 18 из 22 одномандатных округов также победили представители "Единой России". Еще по двум - КПРФ, по одному - ЛДПР, один мандат получил самовыдвиженец. Всего "Единой России" досталось на выборах 36 из 45 мандатов в облдуме.

"Избирательная комиссия Саратовской области постановляет признать выборы депутатов Саратовской областной думы шестого созыва по единому избирательному округа и по 23 одномандатным округам состоявшимися и действительными" - сказал Точилкин, добавив, что итоговая явка на выборах составила 54,82% избирателей.

 

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