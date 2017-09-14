Слуцкий: заявления Госдепа о размещении миротворцев на границе РФ и Украины враждебны

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал антироссийскими заявления Госдепа о необходимости размещении миротворцев на границе РФ и Украины.
"Заявления Госдепа США о необходимости размещения миротворцев ООН на границе России и Украины имеют явно антироссийскую направленность. Таким образом, США подчеркивает, что о России нужно говорить как о стране-угрозе для Украины, на границе с которой необходимо размещать "голубые каски" ООН. А это далеко не так", - заявил депутат в четверг журналистам, комментируя высказывания начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы не находимся в состоянии войны с Украиной и не являемся стороной внутриукраинского конфликта", - подчеркнул Слуцкий. Кроме того, по его мнению, "такая позиция противоречит подходу России к возможности размещения миротворцев в Донбассе". "Мы, как члены Совета Безопасности [ООН], не возражаем против миротворческого контингента ООН на юго-востоке Украины, но при его использовании для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Поэтому этот посыл не может быть поддержан", - заключил глава комитета Госдумы.
Хезер Науэрт заявила на брифинге в среду, что любые миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе.
Президент России Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркивал, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса.