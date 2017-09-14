Голодец: РФ занимает 100-е место в мире по числу женщин в парламенте

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Женщины в России пока недостаточно представлены в структурах власти, заявила на первом заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы вице-премьер Ольга Голодец.
"Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на 100 месте. В Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации - 17%. Я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%", - сказала Голодец.
Она подчеркнула, что по этому показателю Российская Федерация пропускает вперед не только развитые страны Запада - Великобританию, Нидерланды, Германию, но и развивающиеся страны, например, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию.
Голодец отметила, что в национальных парламентах всего мира на долю женщин приходится 19,6% мест, а самый высокий уровень отмечается в скандинавских странах - 42%. "И хочется напомнить, что это именно те страны, которые характеризуются самым высоким уровнем жизни", - добавила Голодец.