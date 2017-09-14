Путин на переговорах с Атамбаевым констатировал рост взаимодействия РФ и Киргизии

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, российский лидер констатировал рост взаимодействия двух стран.

"У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет, - сказал Путин. - Поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения".

Глава российского государства отметил рост товарооборота и позитивные подвижки практически по всем направлениям сотрудничества. "Мы отмечаем, мы тоже об этом говорили, что после присоединения Кыргызстана к ЕврАзЭС наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения, - сказал президент РФ. - Все это - такие позитивные тренды, мы очень рады, но, конечно, нужно внимательно на все это посмотреть".

Атамбаев также заметил, что ценит каждую возможность обговорить двусторонние вопросы. "Я помню, как во время нашей прошлой встречи в Москве мы обсуждали (может это кому-то покажется мелким) водительские права для мигрантов и другие вопросы. Все это решается, - сказал он. - Хотелось бы мне как можно больше таких вопросов порешать за тот срок, который мне остался".

Атамбаев сообщил, что до конца его президентских полномочий в декабре текущего года он планирует еще несколько раз встретиться с президентом России. "И дальше у нас будет несколько встреч до декабря", - сказал он. Атамбаев подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для сохранения нынешнего уровня двусторонних отношений и последующего его углубления.

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. Действующий глава государства Алмазбек Атамбаев на этот раз не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.